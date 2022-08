Cyberpunk Edgerunners - Der Anime hält sich im NSFW-Trailer nicht zurück

Im neuesten Trailer zu Cyberpunk Edgerunners geht es ordentlich zur Sache, daher auch die NSFW-Angabe (Not Safe For Work). Der Ausblick auf den Anime von Studio Trigger (Kill la Kill, Little Witch Academia) geizt nicht gerade mit rollenden Köpfen und umherspritzenden Körperflüßigkeiten. In dem ganzen Durcheinander ist eine essentielle Information schnell zu übersehen: der 13. September 2022 als Release-Termin.

Falls ihr mehr zum Netflix-Anime wissen wollt, der das Universum von Cyberpunk 2077 weiter ausbaut, schaut hier vorbei.