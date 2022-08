Cyberpunk Edgerunners: Wann und wo kann ich den Anime schauen?

Cyberpunk 2077 bekommt eine eigene Anime-Serie spendiert, die ihr schon bald mit einem Netflix-Abo schauen könnt. Allerdings folgt die Story von Cyberpunk: Edgerunners nicht den Charakteren und Ereignissen des Spiels, sondern erzählt eine eigene Geschichte. Alles was ihr zum Release, der Story und den Macher*innen des Animes wissen müsst, haben wir euch hier zusammengefasst.

Wo kann ich Cyberpunk: Edgerunners gucken? Der Anime streamt exklusiv auf Netflix .

Der Anime streamt exklusiv auf . Wann startet Cyberpunk: Edgerunners? Die Serie läuft am 13. September 2022 an.

Das ist Cyberpunk: Edgerunners

Darum geht's: Die Anime-Serie ist in der gleichen dystopischen Welt wie Cyberpunk 2077 angesiedelt, erzählt aber eine unabhängige Geschichte mit neuen Charakteren. Unser Protagonist ist das "Street Kid" David, der ein gesetzloser Söldner werden will – ein Edgerunner. Gemeinsam mit einer Crew aus weiteren Edgerunnern legt er sich nicht nur mit Kriminellen an, sondern bekommt es auch mit einem der mächtigsten Megakonzerne der Welt zu tun.

Die Serie setzt dabei auf stylische Animationen, die mit Blut und Brutalität nicht geizen. Die Produktion entsteht beim japanischen Animatiosstudio Studio Trigger, die unter anderem für Promare und Kill la Kill bekannt sind.

Intro und Folgen sind bekannt

Auch das Intro zum Cyberpunk-Anime könnt ihr euch bereits anschauen, der Song This Fire stammt von der britischen Band Franz Ferdinand. Cyberpunk: Edgerunners ist laut Netflix auf zehn Folgen ausgelegt, ob die Serie damit komplett abgeschlossen ist, oder eine weitere Staffel kommen könnte, hat der Streaming-Anbieter noch nicht verraten.

