Darkest Dungeon 2 schlüpft in dieser Woche aus dem Early Access

Nach vielen Monaten im Early Access erscheint Darkest Dungeon 2 am 08. Mai in der Version 1.0 auf Steam. In der Fortsetzung des legendären Dungeon Crawlers stürzt ihr euch erneut in rundenbasierte Kämpfe, kommt aber insgesamt mehr rum als im Vorgänger. Statt nur von eurem Dorf aus in die Dungeons zu ziehen, dürft ihr jetzt beispielsweise auch einen eisigen Gipfel besuchen, was auch das Management-System beeinflusst. Wann das Spiel für Konsolen erscheint, ist derweil noch unklar.