Das Azteken-Setting dieses Survival-Spiels würden wir auch gerne bei Assassin's Creed sehen

Giantscraft hat mit Ecumene Aztec ein neues Survivalspiel angekündigt, das 2024 für den PC erscheinen soll. Der Titel spielt im 16. Jahrhundert und erzählt von der Eroberung des Aztekenreichs im heutigen Mexiko durch die spanischen Konquistadoren.

Ihr schlüpft in die Rolle eines Kriegers, der sich den Eroberern in den Weg stellt. Gespielt wird dabei aus der Third-Person-Perspektive. Das Gameplay erinnert an die Assassin's Creed-Spiele mit ein paar Survival-Elementen wie dem Sammeln von Nahrung und dem Errichten von Fallen oder anderen Objekten.

Neben direkten Nahkämpfen mit verschiedenen Waffen soll es auch die Möglichkeit geben, leise und getarnt vorzugehen und Feinde aus dem Hinterhalt mit dem Blasrohr auszuschalten. Einen Releasetermin gibt es bisher genausowenig wie Informationen zu etwaigen Konsolenversionen.