Das idyllische Adventure Lake erscheint diese Woche auf der Nintendo Switch

Lake ist ein Story-getriebenes Adventure, das 2021 schon für PlayStation, Xbox und PC erschienen ist. Diese Woche folgt der Release auf der Nintendo Switch.

Der Titel erzählt die Geschichte von Meredith Weiss, einer jungen Frau, die in der Großstadt lebt und arbeitet. Um ihrem Vater zu helfen, reist sie in ihre idyllische Heimatstadt und übernimmt dort seinen Job als Postbotin. Auf ihren Runden kommt sie mit den verschiedenen Bewohner*innen der Stadt in Kontakt.

Lake erscheint am 15. Februar 2024 auf der Nintendo Switch.