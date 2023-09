Das nächste Studio Ghibli-Meisterwerk? Erster Trailer zum neuen Film sieht fantastisch aus

Der erste Trailer zum neuen Studio Ghibli-Film 'The Boy and the Heron' ist da und sorgt für ordentlich Gänsehaut und Vorfreude. Die Regie hat Hayao Miyazaki (Prinzessin Mononoke) geführt. Die Musik stammt von Joe Hisaishi (Chihiros Reise ins Zauberland).

Darum geht's: Der Film, der kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in Japan angesiedelt ist, dreht sich um den jungen Mahito. Der hat seine Mutter bei einem Bombenangriff auf Tokyo verloren und zieht zusammen mit seinem Vater aufs Land. Dort begegnet er einem sprechenden Reiher. Der verspricht ihm, dass er seine Mutter wiedersehen kann, wenn er eine fremde Welt betritt, in der die Lebenden und die Toten gemeinsam existieren.