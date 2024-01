Das neue Action-RPG der Life is Strange-Macher bietet gleich zwei einzigartige Hauptfiguren

Banishers: Ghosts of New Eden erscheint am 13. Februar für PS5, Xbox Series X/S und PC und schickt sich an, das erste Action-RPG-Highlight des noch jungen Jahres zu werden. Das Spiel schickt euch in eine alternative Version des 17. Jahrhunderts in Nordamerika.

Geister, Dämonen und andere übernatürliche Wesen treiben dort ihr Unwesen und Geisterjäger*innen verdienen sich ihren Lebensunterhalt damit, diesen Kreaturen den Garaus zu machen. Die beiden Jäger*innen Antea und Red schließen sich zusammen und kommen sich auch abseits der Action näher.

Ihr Leben wird auf den Kopf gestellt, als Antea schwer verletzt und dadurch selbst zum Geist wird. In Banishers spielt ihr beide Charaktere und müsst für Kämpfe und Rätsel zwischen dem Diesseits und dem Jenseits hin- und herwechseln. Die Beziehung der beiden spielt dabei eine wichtige Rolle.