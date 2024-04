Das neue Action-RPG der Ori-Macher sieht fantastisch aus und startet noch diese Woche

No Rest for the Wicked ist das neue Spiel der Ori-Entwickler*innen Moon Studios. Es handelt sich dabei um ein düsteres Action-RPG mit Koop.

Gespielt wird dabei aus einer Top-Down-Perspektive. Optisch ist die Vergangenheit des Studios zu erahnen, denn die Umgebungen sind handgezeichnet und sehen dementsprechend wunderschön aus. Euch stehen unterschiedliche Waffen zur Verfügung, die sich allesamt einzigartig anfühlen sollen.

No Rest for the Wicked startet am 18. April auf Steam in den Early Access und soll später auch für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen.