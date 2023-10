Das neue Call of Duty ist für manche ein Traum, für andere ein Rätsel!

Nach Call of Duty Modern Warfare 2 im letzten Jahr folgt am 10. November diesen Jahres bereits der dritte Teil des Reboots - und der soll entgegen einiger früher Gerüchte nun doch kein DLC, sondern ein vollwertiges neues Spiel werden. Aber was bietet MW3 denn tatsächlich an Neuerungen? Und rechtfertigen die den Vollpreis, oder handelt es sich hier am Ende doch nur um einen glorifizierten DLC? All das klären wir im Preview-Video

Wollt ihr mehr über die aktuell laufende Open Beta wissen, findet ihr alles Wichtige in unserem Live-Ticker.