CoD Modern Warfare 3: Open Beta startet heute auf PlayStation, Xbox und PC – Alle Infos und Gratis-Codes im Live-Ticker

Die zweite Betaphase von Modern Warfare 3 startet am 12. Oktober 2023.

Bevor Call of Duty Modern Warfare 3 im November startet, lässt sich der Multiplayer-Modus in einer Beta ausprobieren. Die erste Runde war ausschließlich PlayStation-Besitzer*innen vorbehalten, in der zweiten Runde dürfen nun auch alle mit einer Xbox und einem PC loslegen. Zunächst allerdings nur, wer MW3 digital vorbestellt hat.

Falls ihr das nicht habt, solltet ihr unseren Ticker genau verfolgen. Denn im Laufe des Tages verschenken wir einige Beta-Codes für MW3, mit denen ihr noch heute starten könnt.

Alle Infos im Live-Ticker

09:47 Uhr Und hier kommen auch schon die ersten beiden Beta-Codes. First come, first served! 2NLP-E96XD-JDZP

QL6M-FQM4Z-JQ2T Um die Codes einzulösen, müsst ihr auf callofduty.com/betaredeem gehen, ihr benötigt zudem ein Activision-Konto. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung findet ihr unten im Artikel. 09:30 Uhr Willkommen zu unserem Live-Ticker anlässlich des Starts der zweiten Beta-Phase von Modern Warfare 3! Wir werden den Launch heute den Tag über begleiten und verschenken zudem Gratis-Beta-Codes! Direkt nochmal der Reminder: Der Startschuss für die Beta erfolgt heute abend um 19 Uhr!

Alle wichtigen Termine der zweiten Beta-Phase von MW3

12. bis 16. Oktober: Early Access-Beta für Vorbesteller*innen auf PS4/PS5, Xbox und PC

Early Access-Beta für Vorbesteller*innen auf PS4/PS5, Xbox und PC 14. bis 16. Oktober: Open Beta auf PS4/PS5, Xbox und PC

Um wie viel Uhr startet die Beta? Am 6. Oktober dürfen Vorbesteller*innen aller Versionen um 19:00 Uhr deutscher Zeit starten. Die Open Beta für alle Nicht-Vorbesteller*innen geht erst am 14. Oktober um 19:00 Uhr deutscher Zeit los. Am 16. Oktober endet sie für alle, ebenfalls um 19:00 Uhr.

Preload: Falls ihr direkt zum angegebenen Zeitpunkt loslegen wollt, solltet ihr euch jetzt noch um den Preload kümmern. Mehr Informationen dazu findet ihr hier.

Das ist in der Beta spielbar

Natürlich ist die Beta nur ein Ausschnitt des Multiplayers von MW3, sämtliche Maps und Modi stehen also nicht zur Verfügung. Dafür aber eine bestimmte Auswahl:

Maps

Favela

Rust

Skidrow

Estate

Highrise

Popov Power (Ground War-Modus)

Bei allen Karten handelt es sich um überarbeitete Neuauflagen von Maps aus Modern Warfare 2 (2009). Diese wurden ans veränderte Gameplay angepasst, sind in ihrer Grundstruktur aber identisch.

Modi

Team-Deathmatch

Domination

Hardpoint

Kill Confirmed

Ground War

Maximales Level in der Beta: Den maximalen Rang, den ihr in dieser Beta-Phase erreichen könnt, ist Level 30. Bis dahin schaltet ihr einige Belohnungen frei, die ihr dann auch mit ins komplette Spiel nehmen könnt, darunter etwa einen Operator-Skin oder sogar einen Waffenbauplan (Beta Ripper).

Call of Duty MW3: So löst ihr Beta Codes ein

Habt ihr Modern Warfare 3 bei einem teilnehmenden Händler vorbestellt oder bei unserer Giveaway-Aktion abgestaubt, erhaltet ihr einen Code, den ihr erst in einen weiteren für eure Plattform umwandeln müsst. Und das geht so:

Geht auf callofduty.com/betaredeem Meldet euch mit eurem CoD-Konto an bzw. erstellt ein Konto. Wählt dabei eure Plattform und Region entsprechend aus. Gebt den Code ein und wählt eure Plattform aus Der Code sollte nun direkt im entsprechenden Fenster angezeigt werden.

Call of Duty Modern Warfare 3 erscheint am 10. November 2011 für die PS5, Xbox Series X/S, PS54, Xbox One und den PC. Neben dem Multiplayer-Modus gibt es auch eine Solo-Kampagne, in der Task Force 141 um Captain Price einen alten Bekannten wiedertrifft.

Vladimir Makarov war nämlich schon in der ursprünglichen Modern Warfare-Trilogie der Hauptbösewicht und dürfte auch im "neuen" Modern Warfare 3 eine zentrale Rolle spielen. Dritte Gameplay-Säule ist der Zombies-Modus, der dieses Mal auf der kommenden Warzone-Map Urzikstan angesiedelt ist.