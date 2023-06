Summer Game Fest 2023 Showcase sehen: Livestream, Uhrzeit und alle bekannten Infos

Alles, was ihr zum Auftakt-Showcase des Summer Game Fest 2023 wissen müsst.

Auch ohne E3 gibt es 2023 einige große Sommer-Shows, mit dabei auch das Summer Game Fest mit Gastgeber Geoff Keighley. Wie ihr den Showcase schauen könnt, was euch erwartet und welche Spiele bereits bekannt sind, lest ihr hier.

Wir fassen euch hier pünktlich zum Start des Livestreams alle wichtigen Informationen aus dem Showcase im Liveticker zusammen.

So schaut ihr den Summer Game Fest Showcase 2023

Wann startet das Summer Game Fest? Am 8. Juni 2023, um 21:00 Uhr deutscher Zeit

Am 8. Juni 2023, um 21:00 Uhr deutscher Zeit Wie lange dauert der Showcase? etwa zwei Stunden

etwa zwei Stunden Wo kann ich den Summer Game Fest-Livestream gucken? via YouTube- oder Twitch-Kanal der Game Awards

Das erwartet euch beim Summer Game Fest 2023

Die Show hat insgesamt 42 Partner, die ihre Inhalte während des Summer Game Fest präsentieren werden, wir dürfen uns also auf reichlich Inhalte gefasst machen. Wie Geoff Keighley außerdem selbst vorab geteilt hat, können wir beim Livestream drei bis vier "ziemlich große" Ankündigungen für den Rahmen des SGF erwarten.

Diese Spiele und Ankündigugnen sind bestätigt

Mortal Kombat 1 : Das Beat 'em Up zeigt zum ersten Mal Gameplay.

: Das Beat 'em Up zeigt zum ersten Mal Gameplay. Alan Wake 2 : Die Fortsetzung des Horror-Abenteuers zeigt neues Gameplay.

: Die Fortsetzung des Horror-Abenteuers zeigt neues Gameplay. Immortals of Aveum : Der Magie-Shooter zeigt neues Gameplay.

: Der Magie-Shooter zeigt neues Gameplay. Baldur's Gate 3: Das Dungeons & Dragons-RPG bekommt einen neuen Trailer.

Das Dungeons & Dragons-RPG bekommt einen neuen Trailer. Der Cyberpunk 2077-DLC Phantom Liberty wird enthüllt.

wird enthüllt. Fortnite : Das Battle Royale zeigt seine neue Dschungelwelt aus dem Fortnite Wilds-Update.

: Das Battle Royale zeigt seine neue Dschungelwelt aus dem Fortnite Wilds-Update. Lies of P: Das düstere Soulslike bekommt einen Auftritt, genaueres ist noch nicht bekannt.

Das düstere Soulslike bekommt einen Auftritt, genaueres ist noch nicht bekannt. Throne and Liberty : Das MMO wird ebenfalls gezeigt.

: Das MMO wird ebenfalls gezeigt. The Witcher: Der Trailer für Staffel 3 der Netflix-Serie wird enthüllt.

Was es sonst noch für Events und Showcases in den nächsten Tagen gibt, findet ihr in unserer Übersicht:

Was könnte noch gezeigt werden?

Neben den offiziellen Ankündigungen gibt es natürlich auch zahlreiche Spekulationen zu Titeln, die einen Auftritt während der Show bekommen könnten. Dazu zählt etwa das gemunkelte Final Fantasy 9 Remake oder auch Neuigkeiten zu Final Fantasy 7 Rebirth.

Ebenfalls möglich wären, dass die angekündigte Demo zu Final Fantasy 16 einen konkreten Termin bekommt oder gar direkt erscheint. Weitere durchaus wahrscheinlichere Kandidaten sind Death Stranding 2, Life by You oder auch die Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree.

Nun seid ihr gefragt: Was wünscht ihr euch vom Summer Game Fest-Showcase und welche Spiele erwartet ihr?