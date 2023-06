Das neue The Crew Motorfest sieht aus wie ein Forza Horizon auf Hawaii

Mit The Crew Motorfest bringt Ubisoft am 14. September den dritten Teil der hauseigenen Rennspiel-Serie auf PS5, Xbox Series X/S und PC an den Start. Während die beiden Vorgänger die kompletten USA in komprimierter Form boten, wagt Motorfest den Sprung auf eine der Hauptinseln von Hawaii.

Microsofts Forza Horizon-Spiele sind dabei eine eindeutige Inspiaration für den Titel. Des namensgebende Motorfest ist nämlich ein großes Festival für Auto-Fans, das beim Gameplay im Mittelpunkt steht. So gibt es eine große Festival-Anlage mit Showroom, Drift-Strecke und Doppel-Looping. Darüber hinaus werden Playlists geboten, bei denen ihr Rennen mit unterschiedlichen Thematiken absolviert.

Mal flitzt ihr mit japanischen Sportwagen durch die nächtlichen Straßen, am nächsten Tag heizt ihr im Lamborghini die Küste rauf um dann im historischen VW Bus in den Sonnenuntergang zu rollen. Tobi konnte den neuen Racer vorab schon ausprobieren und schildert euch in seiner Vorschau seine Eindrücke.