Das Ranma 1/2 Remake von Studio Mappa zum ersten Mal mit Trailer vorgestellt

Es gibt viele Anime an die wir denken, wenn wir RTL 2 hören, dazu zählt definitiv auch Ranma 1/2. Die beliebte Serie erhält jetzt ein Remake durch das bekannte, aber auch in Kritik geratene Studio Mappa.

Der erste Trailer zeigt, wie sich der Anime weiterentwickelt hat – vor allem beim Stil. So sieht die Serie jetzt deutlich moderner und farbenfroher aus. An anderen Elementen wie den Kämpfen oder den Verwandlungen hat sich soweit erst einmal nichts geändert.

Das Remake zu Ranma 1/2 startet in Japan die wöchentliche Ausstrahlung am 05. Oktober. Die Rechte am exklusiven Simulcast liegen bei Netflix. Ob das aber auch für die internationale Auswertung und Deutschland gilt, ist aktuell noch unbekannt.

