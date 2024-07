Ranma 1/2: Erster Trailer zeigt den neuen Zeichenstil des Remakes - und es kommt wohl zu Netflix!

Jetzt wissen wir, wie das Remake zu Ranma 1/2 aussehen wird.

Wer in den späten 90ern und frühen 2000ern auf RTL 2 gerne Animes geschaut hat, der dürfte auch Ranma 1/2 kennen. Der Anime zum gleichnamigen Manga von Rumiko Takahashi (die unter anderem auch für Inu Yasha bekannt ist) wurde allerdings nie beendet.

Das könnte sich jetzt aber ändern. Ranma 1/2 bekommt nämlich ein Remake spendiert, wie bereits vor einigen Wochen angekündigt wurde. Jetzt gibt es auch einen allerersten Trailer zum neuen Anime zu sehen.

Zwar gibt es den Trailer bislang nur mit japanischer Synchro, bis auf das "Ranma!" verstehen wir ohne entsprechende Sprachkenntnisse also noch nicht so viel. Allerdings gibt uns der rund eine Minute lange Teaser bereits ein ziemlich gutes Bild davon, wie der neue Anime aussehen wird.

Der Zeichenstil unterscheidet sich nämlich ein wenig von der originalen Serie und sieht weicher aus. Dafür scheinen die Animationen allgemein aber auch aufwändiger zu sein. Aber seht am besten selbst:

1:15 Das Ranma 1/2 Remake von Studio Mappa zum ersten Mal mit Trailer vorgestellt

Von wem kommt das Ranma 1/2-Remake? Für die Animationen zeichnet sich Studio Mappa verantwortlich, duie unter anderen auch Jujutsu Kaisen und die vierte Staffel von Attack on Titan produziert haben.

Disclaimer: Das Animationsstudio Mappa, das für die Anime-Umsetzung von Jujutsu Kaisen verantwortlich ist, stand bereits in der Vergangenheit unter anderem für ihre Arbeit an Attack on Titan, Chainsaw Man und anderen Serien in der starker Kritik. Mitarbeiter*innen des Studios haben im Jahr 2023 zudem lautstark ihre Unzufriedenheit über das Arbeitsklima geäußert.