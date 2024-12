Das wunderbare Indie-Spiel TOEM bekommt eine Fortsetzung und den ersten Trailer gibt's auch schon

Toem 2 wurde offiziell angekündigt und befindet sich gerade in Entwicklung. Dazu gibt es einen Teaser-Trailer und erste Infos! Wie schon im Original schlüft ihr in der Fortsetzung in die Rolle eines Fotografen, der in einer Schwarz-Weiß-Welt unterwegs ist. Mit eurer Kamera entdeckt ihr versteckte Geheimnisse und helft den Figuren, die euch auf eurer Reise begegnen.

Der erste Teil von 2021 ist ein echtes Indie-Highlight und kann bei Steam stolze 99 Prozent positive User-Reviews vorweisen. In unserem Test zu Toem erfahrt ihr mehr Details, was genau das Spiel so interessant macht.

Toem 2 hat noch keinen Releasetermin und erscheint mindestens für Steam, wo die Shop-Seite bereits verfügbar ist. Der Vorgänger wurde allerdins auch für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und Mobile veröffentlicht.