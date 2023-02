Dead by Daylight - Die neue Season Tools of Torment im Trailer

Tools of Torment ist der Titel der mittlerweile schon 27. Season des Horror-Multiplayers Dead by Daylight. Diese wurde mit einem Trailer angekündigt. Nachdem es in der letzten Season ins finstere Mittelalter ging, verlegt Tools of Torment die gruseligen PvP-Gefechte wieder in die Moderne.

Die neue Killerin The Skull Merchant setzt auf moderne Gadgets wie Drohnen, zwei neue Überlebende gibt es ebenfalls. Die Season startet am 7. März.