Dead Space - Neuer Trailer stimmt euch auf den Launch des Horror-Remakes ein

Am 27. Januar erscheint das Remake des ersten Dead Space von 2008 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Der Launch-Trailer sorgt jetzt für Vorfreude. Wie im Original schlüpfen wir auch im Remake in die Rolle des Weltraum-Ingenieurs Isaac Clarke, der das Raumschiff USG Ishimura für eine einfache Reperatur-Aufgabe betritt. Dort erwartet ihn allerdings kein normaler Arbeitstag, die komplette Mannschaft ist verschwunden und auf dem Schiff wimmelt es vor deformierten Monstern.

Das Remake hält sich in vielen Punkten stark an die Vorlage, geht aber auch eigene Wege, wo es angebracht ist. So wird die strikte Levelstruktur ein wenig aufgebrochen und Isaac bekommt wie schon in den Nachfolgern eine Stimme. Wie sich das ganze spielt und welche Neuerungen es sonst noch gibt, verrät euch Tobi in seiner Preview.