Dead Space Remake - Erster Gameplay-Trailer lässt Isaac Clarke endlich sprechen

Wenn das Dead Space Remake im Januar 2023 erscheint, gehört zu den Neuerungen, dass Hauptcharakter Isaac Clarke im Vergleich zum Original spricht. Einen Vorgeschmack – wenn auch nur einen kleinen – gibt der erste Gameplay-Trailer für das Spiel, in dem ganz am Ende ein "Nicole?" zu hören ist, das an Isaacs verschwundene Freundin gerichtet ist.

Schon in Dead Space 2 und 3 hatte Isaac eine Stimme bekommen, das Remake des Originals schließt diese Lücke nun für den ersten Teil. Ansonsten ähnelt das Remake wenig überraschend seinem Vorbild in vielen Punkten sehr stark. Noch immer geht es für Isaac Clarke auf dem riesigen Raumschiff USG Ishimura darum zu überleben. Denn die Besatzung des Schiffs wurde in blutrünstige Nekromorphen verwandelt, die Isaac nach dem Leben trachten und für den ein oder anderen Schock-Moment sorgen. Der Gameplay-Trailer stimmt schon mal auf das Grauen auf der Ishimura ein.

Das Dead Space Remake, das nur "Dead Space" heißt, erscheint am 27. Januar 2023 für PS5, Xbox Series X/S und den PC.