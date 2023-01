Dead Space Remake - Fundort des Peng-Schatzes im Video

Wie schon im Original-Dead Space ist auch im Remake des Horrorspiels ein sogenannter Peng-Schatz versteckt, der euch nicht nur ein Achievement bzw. eine Trophäe beschert, sondern bei Verkauf in einem Ingame-Shop auch satte 30.000 Credits einbringt.



In diesem kurzen Video zeigen wir euch, wo ihr den Schatz finden könnt und wie ihr ihn erreicht. Bei der Location handelt es sich um den Frachtraum in Kapitel 11 (Offene Wege).

Wenn ihr einen geschriebenen Guide zur Peng-Trophäe im Dead Space Remake braucht, findet ihr ihn ebenfalls auf GamePro.de.