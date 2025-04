Death Howl kombiniert das Beste an Dark Souls mit Deckbuilding: Hier ist neues Gameplay

Death Howl stammt vom Kopenhagener Studio The Outer Zone. Ihr begleitet eine Jägerin bei ihrem Abstieg in die Unterwelt, um ihr verstorbenes Kind zu retten. Die bisherigen Gameplay-Szenen machen jetzt schon klar: Hier orientiert man sich an der Atmosphäre klassischer Souls-Spiele. Allerdings verknüpft Death Howl diese Stimmung mit einem taktischen Deckbuilder-Kampfsystem, in dem ihr die tödlichen Feinde Runde um Runde mit euren Karten aufs Kreuz legt.