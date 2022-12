Death in the Water 2 - Neuer Trailer zeigt den Unterwasser-Horror 18.12.2022 | 11:46 Uhr 2 0

In Death in the Water 2 lauert, wie der Name bereits verrät, der Tod in der Tiefsee und eure Aufgabe ist es, gegen Haie, Sirenen, Kraken und weitere tödliche Meeresbewohner so lange wie möglich am Leben zu bleiben. Das Kern-Gameplay entspricht einem Ego-Shooter, zu Beginn eines jeden Durchgangs erforscht ihr jedoch den Meeresboden nach wichtigen Ressourcen und bereitet euch auf den startenden Terror vor. Der Horror-Shooter soll im Januar 2023 auf Steam erscheinen.