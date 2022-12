Subnautica als Horrorspiel: In Death in the Water 2 will uns jeder Meeresbewohner im Blutrausch zerfleischen

Gerne: Survival-Horror, Shooter Entwicklerteam: Lighthouse Games Studio Plattform: PC Release: Januar 2023

Angekettete Wasserleichen, trübe Sicht und blutrünstige Haie: Die bewegten Bilder zu Death in the Water 2 sehen nach einem Horror-Shooter aus, der in einer faszinierenden Unterwasserwelt spielt. Im Vergleich zum ersten Teil, in dem Spieler*innen lediglich vor Haien flüchten konnten, scheint sich einiges getan zu haben. Wir verraten euch, ob der Horror-Shooter nun etwas für euch sein könnte.

Darum geht’s in Death in the Water 2

Der größte Feind in Death in the Water 2 sind nicht die zahlreichen Meeresbewohner, sondern ein uralter Kraken-Leviathan namens Tod. Dieser schickt per Gedankenkontrolle viele Haie, Sirenen und andere Meeresungetüme, um uns zu töten. Mit zunehmender Spielzeit sollen die Angriffe immer schwerer abzuwehren sein.

Jeder Tauchgang ist dabei eine Runde, in dem wir zu Beginn die Umgebung erkunden müssen. In den Ruinen, Riffen und Schiffswracks lassen sich nämlich Waffen und andere Schätze sammeln, mit denen wir uns gegen die Gegnerwellen wehren können.

Überzeugt euch selbst von der faszinierenden Unterwasserwelt aus Death in the Water 2:

0:45 Death in the Water 2 - Neuer Trailer zeigt den Unterwasser-Horror

Was macht Death in the Water 2 so besonders?

Death in the Water 2 ist in jeder Runde zweigeteilt: Es beginnt zunächst mit einer ruhigen Erkundungsphase, in der wir die offene Unterwasserwelt entdecken können. Dank verborgener Schätze und der tollen Optik des Spiels ist der Erkundungstrieb von Anfang an geweckt.

Im Laufe der Welle wechselt der ruhige Erkundungstrip dann zum blutrünstigen Gemetzel: Wir müssen uns mit allerhand Waffen gegen prozedural generierte Wellen von Kreaturen wehren. Das Jagdverhalten der Haie soll dabei den echten Vorbildern angepasst worden sein. Neben Chum-Granaten und Schrotflinten stehen uns sogar Delfine zur Seite.

Für wen ist Death in the Water 2 geeignet?

Obwohl Death in the Water 2 zu einem erholsamen Erkundungstrip einlädt, zeigt die düstere Unterwasserumgebung deutlich, was der Kern des Spiels ist. Demnach ist der Horror-Shooter für all diejenigen geeignet, die einen actionreichen Kampf erleben wollen, bei dem der Puls konstant hoch ist.

Außerdem ist das Spiel für diejenigen geeignet, die mal eben eine schnelle Runde zocken wollen. Da Death in the Water 2 in kurzen Wellen stattfindet, ist davon auszugehen, dass das Spiel einen schnell wieder entlässt, wenn es mal doch zu actionreich zugehen sollte.

Bislang ist Death in the Water 2 zwar nur für PC angekündigt, doch es könnte sein, dass bald eine Konsolenversion nachgereicht wird. Schon der Vorgänger Death in the Water ist für Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich, sodass eine nachgereichte Xbox-Version sehr wahrscheinlich scheint.

Jasmin Beverungen

@kerona44 Obwohl ich das Horror-Genre tunlichst meide, werde ich wohl einen Blick in Death in the Water 2 wagen. Das Spiel fesselt schon jetzt in den ersten Bildern durch seine Optik und die düstere Unterwasserwelt, die wohl einiges zum Erkunden bietet. Dadurch, dass das Spiel wellenweise stattfindet, kann ich jederzeit aussteigen, wenn es mir mal doch zu gruselig wird. Ich bin sehr gespannt, welche Waffenvielfalt das Spiel bieten wird, damit ich mich gegen die mordlustigen Meeresbewohner wehren kann.

Was denkt ihr: Wird euch Death in the Water 2 mehr als nur einen Abend unterhalten können?