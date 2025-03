Death Stranding 2 sieht im neuen Trailer fantastisch aus und verrät auch endlich den Release-Termin

Am 9. März 22:00 Uhr deutscher Zeit fand auf der SXSW 2025 in Texas (USA) ein extra Panel für Death Stranding 2 statt. Während dieser speziellen PlayStation Presents sprach Hideo Kojima über die Fortsetzung seines sureallen "Paketboten-Simulator" und präsentierte auch gleich satte 10 Minuten neues Material. Dieser recht lange Pre-Order-Trailer verrät dann auch endlich den Release von Death Stranding 2. Am 26. Juni 2025 erscheint das Spiel auf PS5. Ein 2-tägiger Early Access wird ebenfalls angeboten.