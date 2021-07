Deathloop - 9 Minuten Gameplay vom PS5-Actionspiel

09.07.2021 01:07 Uhr

Wie angekündigt, gab es während Sonys State of Play allerhand Neues zu Deathloop, dem kommenden Actionspiel von den Arkane Studios (Dishonored) für PS5 und PC. So könnt ihr euch zum einen schleichendes Gameplay anschauen, zum anderen mehr auf Action fokusiertes Gameplay.

Was wurde noch auf der State of Play gezeigt?

- State of Play: Alle Ankündigungen in der Übersicht

Wollt ihr mehr über das Spiel mit der Zeitschleifen-Thematik erfahren, könnt ihr euch hier die Preview von GamePro-Redakteurin Eleen durchlesen.