Der erste Dead Island 2-DLC ist jetzt da und sieht deutlich gruseliger als das Hauptspiel aus

Nach mehrfachen Verschiebungen ist der Zombie-Slasher Dead Island 2 im April dieses Jahres endlich für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen und den PC erschienen. Jetzt haben die Entwickler*innen mit einem Trailer die erste Story-Erweiterung mit dem Namen 'Haus' veröffentlicht.

Diese ist Teil des Expansion Passes und führt euch, wie es der Name schon verrät, in ein großes Anwesen direkt in Malibu. Dort hat sich ein mörderischer Kult eingenistet, der von einem enigmatischen Anführer geleitet wird. Im bisher gezeigten Material sieht der DLC deutlich düsterer und Horror-lastiger aus als das eher überzeichnete und sarkastische Hauptspiel.