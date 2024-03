Der große Auftritt ihrer Majestät - Princess Peach: Showtime!

Prinzessin Peach gehört neben Mario und Luigi wahrscheinlich zu den bekanntesten Nintendo-Charakteren überhaupt. Aber auch wenn sie seit ihrem ersten Auftritt vor fast 40 Jahren in etlichen Titeln auftauchte und dabei oft auch spielbar war, hatte Peach ihr eigenes Spiel - abgesehen von Super Princess Peach für den Nintendo DS aus dem Jahr 2005 - noch nicht

Mit Princess Peach: Showtime! für die Nintendo Switch ändert sich das jetzt endlich und ihre Majestät tritt ein wenig aus dem Schatten von Mario und Co. heraus. Und das im wahrsten Sinne des Wortes direkt ins Rampenlicht, denn die Prinzessin muss ein verwunschenes Theater vor dem Untergang retten und schlüpft dafür gleich mal in mehrere Rollen. Ob das Spaß macht und Nintendo hier den nächsten Switch-Hit abgeliefert hat, verrate ich euch in diesem Test-Video.