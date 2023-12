Der japanische Trailer für den 27. Detektiv Conan-Film ist da

Am 12. April soll der 27. Detektiv Conan-Film mit dem Titel 'The Million Dollar Signpost' (jap.: Hyakuman Doru no Michishirube) in den japanischen Kinos starten. Ob der Abendfüller auch in deutschen Kinos gezeigt wird, ist bislang noch nicht offiziell bestätigt.

Jetzt wurde ein erster Trailer zum Film, der unter der Leitung von Regisseurin Chika Nagaoka im Studio TMS Entertainment entsteht, veröffentlicht. Über die Handlung ist bisher nur wenig bekannt, es kommt aber offenbar zum Kampf zwischen Heiji und Kaito Kid.