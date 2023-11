Mit einem stylischen Trailer hat das Studio Finish Line Games das neue Action-RPG Robots at Midnight für PC und Xbox Series X/S angekündigt. Der Titel soll 2024 erscheinen und weitere Plattformen könnten folgen. Der kurze Gameplay-Ausschnitt lässt vermuten, dass es sich um ein Soulslike handelt.

Ihr schlüpft dabei in die Rolle von Zoe, die auf dem Planeten Yob mehr über ihre Vergangenheit erfahren will. Yob war ursprünglich als luxuriöses Reiseziel gedacht, verwandelte sich aber in einen besonders gefährlichen Ort, als die angestellten Roboter plötzlich böse wurden.

Neben intensiven Action-Kämpfen versprechen die Entwickler*innen auch eine emotionale Geschichte und natürlich jede Menge abgedrehte Roboter-Designs. Optisch erinnert das Spiel an Pixar-Filme oder Kena: Bridge of Spirits.