Der nächste (und wichtigste) PS5-Controller bekommt neuen Namen: PlayStation Access

Anfang des Jahres hat Sony mit Project Leonardo einen neuen Controller mit einer Reihe von Accessibility-Funktionen für die PS5 vorgestellt. Zu diesem wurden jetzt neue Details verraten, außerdem gibt es einen finalen Namen: PlayStation 5 Access Controller. Einen Releasetermin gibt es allerdings noch nicht.

Das Ziel des Controller-Kits ist, möglichst vielen Spieler*innen zu ermöglichen, Konsolenspiele erleben zu können. Dafür ist das System besonders flexibel aufgebaut, sodass das Gamepad auf verschiedene Bedrüfnisse zugeschnitten werden kann. Spieler*innen können auch verschiedene Profile für einzelne Spiele oder Genres festlegen.

Dabei können bis zu zwei PlayStation 5 Access Controller und ein DualSense zusammen verwendet und eingerichtet werden. Zusammen mit einer Vielzahl an Barrierefreiheitsoptionen, die direkt in Spielen wie God of War Ragnarök oder The Last of Us Part 1 angeboten werden, können so viele Hindernisse überwunden werden.