Der neue Elden Ring-DLC-Trailer zeigt eine 'echte Papst-Schildkröte' und das müsst ihr gesehen haben

Zum Release von Elden Ring: Shadow of the Erdtree veröffentlicht Bandai Namco noch einen ganz besonderen Trailer zum neuen DLC. In dem sehen wir nicht nur ein paar "Befleckte" aus unserer Welt, sondern auch die knuffige Schildkröten-Priesterin Miriel – daher wollen wir euch den Trailer auf gar keinen Fall vorenthalten.



Der DLC ist am 21.06.2024 für PC, Xbox und Playstation erschienen und sorgt unter anderem aufgrund seines hohen Schwierigkeitsgrades momentan für Aufregung.