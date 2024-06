'Viel zu schwer': Elden Ring-Fans sind wütend über die DLC-Schwierigkeit und technische Probleme und machen ihrem Ärger auf Steam Luft

Der Elden Ring-DLC sorgt bei vielen Spieler*innen für Unmut.

Der Elden Ring-DLC konnte sowohl in den internationalen Reviews als auch auf GamePro Traum-Wertungen abstauben. Aber nicht alle Fans stimmen dem zu, wie sich jetzt in den Steam-Bewertungen zeigt. Hier überwiegen die positiven Meinungen nur knapp die negativen.

Die größten Kritikpunkte sind: der Schwierigkeitsgrad und einige technische Probleme, die sich laut Fans auf PC nach dem aktuellen Update 1.12 zeigen.

Darum sind Elden Ring-Fans auf Steam aktuell wütend

Auf Steam steht Shadow of the Erdtree aktuell nur bei einem mageren "Ausgeglichen" bei knapp 35.000 Bewertungen. Nur 65% der User haben den DLC positiv bewertet. Ein Blick in die angefügten Kommentare zeigt dann auch, was Fans aktuell sauer aufstößt:

Immer wieder kommt das Thema Schwierigkeitsgrad auf. Dabei tun sich Spieler*innen vor allem mit dem aggressiven Verhalten der Gegner schwer. In der Erweiterung gibt es sowohl zahlreiche Bosse als auch normale Gegner, die lange Kombos aneinanderreihen.

Wir haben für das Problem ein paar Tipps für euch auf Lager:

Gerade für Fans, die nur im Nahkampf und eventuell noch zusätzlich ohne Paraden spielen, kann das problematisch werden, da die Angriffszeitfenster klein sind und das Rollen der Attacken auch noch viel Ausdauer verbraucht. Wer im Fernkampf bleibt oder auf einen Wechsel setzt, dürfte sich unseren eigenen Erfahrungen nach wesentlich leichter tun.

Auch, dass die Bosse viele Flächenschadenattacken haben, die weite Areale füllen und über Angriffe verfügen, die schnell mal One-Shots sein können – je nach Lebenspunkten – ärgert Teile der Community.

Gleichzeitig ist das Thema aber aktuell ein großer Streitpunkt mit zwei verhärteten Fronten, die das DLC-Abenteuer auf sehr unterschiedliche Weise einschätzen und bewerten. Auch auf Reddit wird diskutiert, ob die Erweiterung zu schwierig ist oder Fans ihn "falsch" oder nicht mit den entsprechenden Erwartungen angehen.

3:16 Shadow of the Erdtree - Elden Ring DLC-Launch Trailer zeigt jede Menge Settings, Figuren und Feinde

Auch die Performance ist auf PC ein großer Kritikpunkt

User*innen berichten zudem von einer extrem instabilem Framerate, die ihnen den Spaß verdirbt, beziehungsweise auch bei Kämpfen einen Strich durch die Rechnung machen können, wenn dann präzises Reagieren auf Attacken gar nicht mehr möglich ist.

In manchen Reviews wird gar von großen Stotterern und Einbrüchen auf 15 bis 20 fps berichtet, die sich seit Version 1.12 bemerkbar machen. Der entsprechende Patch erschien einen Tag vor Release und brachte unter anderem auch Anpassungen in der Balance mit.

Wie erlebt ihr Shadow of the Erdtree aktuell und auf welcher Plattform zockt ihr?