Der Tod und sein Schwein: In Spindle spielt ihr den Sensenmann und seine loyales Ferkel

Was wäre, wenn Peppa Wutz mit dem Tod die Welt retten müsste? Dieses Spiel könnte die Antwort liefern. In Spindle zieht ihr hinaus mit Sense und Schwein. Als neugeborener, leibhaftiger Tod müsst ihr ein Mysterium aufdecken, denn in der Welt kann aus unbekannten Gründen niemand mehr richtig sterben. Das geht natürlich nicht und sorgt für komplettes Chaos, das es als Sensenmann mit Kapuze und Schädelmaske zu verhindern gilt. So eine große Aufgabe löst sich allerdings nicht von allein. Deswegen steht euch ein loyales Schwein tapfer zur Seite und führt euch durch die absurde Welt.

Im Trailer präsentiert sich Spindle mit 2D-Grafik und putzigen Animationen. Gemeinsam erkundet ihr als ungleiches Duo Rätsel-Dungeons, Wälder und hohe Berge. Neben eher action-lastigen Kämpfen wird es dem Trailer nach zu urteilen aber auch ruhiges Gameplay geben. Ihr trefft verschiedene NPCs, geht angeln und entdeckt versteckte Geheimnisse. Das Schwein ist dabei nicht nur eine niedliche Begleitung, sondern bringt wichtige Fähigkeiten mit, die ihr in Kämpfen und Rätseln sinnvoll einsetzen müsst, um vorwärts zu kommen.

Das deutsche Indie-Studio Wobble Ghost kommt aus Berlin und verspricht für das fertige Spiel ungefähr 10 bis 12 Stunden Spielzeit. Spindle soll für PC und Nintendo Switch erscheinen. Einen finalen Releasetermin gibt es noch nicht, aber ihr könnt auf Steam bereits mit einer kostenlosen Demo reinschnuppern.