Der Trailer zu Loopmancer zeigt das Cyberpunk-Setting und die Roguelite-Action

Loopmancer ist ein Action-Sidescroller mit Roguelike-Mechaniken. In einer futuristischen Cyberpunk-Welt warten sieben Level darauf, immer und immer wieder von euch erkundet zu werden, bis ihr das Geheimnis um eine verschwundene Person und eure anhaltenden Auferstehungen gelöst habt. Denn Protagonist Xiang Zixu stirbt viele Tode, nur um am nächsten Morgen wieder in seinem Bett zu erwachen und den Tag erneut zu erleben.

Damit euch nicht langweilig wird, ändert sich der Aufbau der Umgebungen bei jedem neuen Besuch. Es warten andere Gegner auf euch, Gegenstände sind an anderen Orten zu finden und neue Wege tun sich auf. Um unbeschadet durch die Level zu kommen, müsst ihr euch mit Schusswaffen, Nahkampfwaffen und Tech-Fallen zur Wehr setzen.