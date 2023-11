Post Scriptum begann als Total Conversion Mod für den Taktik-Shooter Squad, ist mittlerweile aber als eigenständiges Spiel auf dem PC erschienen. Während Squad Multiplayer-Schlachten in einem modernen Setting bietet, verlegt Post Scriptum die Action in den Zweiten Weltkrieg,

Ähnlich wie in Battlefield V tretet ihr dabei nicht nur zu Fuß, sondern auch hinter dem Steuer von Fahr- und Flugzeugen an. Pro Partie können bis zu 80 Spieler*innen teilnehmen. Nicht nur der Look, sondern auch das Gameplay soll dabei realistisch gehalten sein. Absprachen und Zusammenarbeit sind dementsprechend besonders wichtig.