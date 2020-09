Der zweite Pokémon-DLC Schneelande der Krone zeigt im Trailer, was euch erwartet

29.09.2020 15:30 Uhr

Die Schneelande der Krone, der zweite DLC im Erweiterungspass von Pokémon Schwert und Schild hat endlich ein Erscheinungs-Datum und erscheint am 23. Oktober für Switch. Was alles im zweiten DLC steckt, das erfahrt ihr in einem separaten GamePro-Artikel.