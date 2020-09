Pokémon Schwert/Schild: Der zweite DLC hat endlich Release-Termin

Mit Die Schneelande der Krone erscheint diesen Herbst der zweite DLC zu Pokémon Schwert und Schild, wann genau haben Nintendo und The Pokémon Company nun enthüllt. In weniger als einen Monat ist es soweit!

Wann ist der Release? Die Schneelande der Krone erscheint am Freitag, den 23. Oktober 2020. Am 6. November wird zudem ein Bundle auf den Markt kommen, das Pokémon Schwert & Schild sowie die beiden DLCs umfasst.

Alle neuen Inhalte stellt euch der Trailer zu Schneelande der Krone genauer vor:

Was ist der Erweiterungspass und wie teuer ist er? Der Erweiterungspass zu Schwert und Schild kostet 30 Euro und enthält zwei DLCs (Schneelande der Krone und Insel der Rüstungen). Diese lassen sich nicht separat erwerben. Ihr bekommt sie also nur, wenn ihr den Erweiterungspass kauft oder eben das Bundle, das am 6. November erscheinen soll.

Was sind die Inhalte von Die Schneelande der Krone?

Neues Gebiet, neue Story: Die Schneelande der Krone entführt uns in ein komplett neues eisiges Gebiet, in dem wir ein neues Pokémon-Abenteuer im Kleinformat erleben. Wir sollen nämlich eine Expedition leiten und das verschneite Gebiet erforschen (was in der Pokémon-Welt natürlich bedeutet, dass wir dabei jede Menge Taschenmonster fangen und Kämpfe bestreiten).

Legendäre Pokémon kehren zurück: Dabei treffen wir auf etliche wiederkehrende Pokémon aus alten Generationen, darunter alle Legendarys, die es nicht ins Hauptspiel von Schwert und Schild geschafft haben, also Mewtu, Palkia, Dialga und mehr.

Dynamax-Abenteuer: Hierbei handelt es sich um einen neuen Koop-Modus, bei dem ihr gemeinsam mit bis zu drei weiteren Mitspieler*innen ein besonderes Pokémon-Nest erforscht und gegen die Dynamax-Formen von legendären Pokémon kämpft.

Galar-Stern-Turnier: Verbündet euch mit anderen KI-Charakteren aus Schwert und Schild und den beiden DLCs, also etwa Hob oder Arenaleiter*innen,und nehmt an einem speziellen Turnier teil.