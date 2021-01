Destruction AllStars - Alles, was ihr zum großen PS Plus-Spiel für PS5 wissen müsst

27.01.2021 18:00 Uhr

Am 2. Februar 2021 gehen die neuen Gratis-Spiele online, die sich PS Plus-Besitzer aus dem Store herunterladen dürfen. Eines der Highlights im PS PLus-Februar ist Destruction AllStars, ein First Party-Titel und PS5-Exclusive, das uns in abgedrehten Autos innerhalb einer Arena gegeneinander antreten lässt.

Da Vehicle Combat á la Twisted Metal oder Destruction Derby nicht jedem ein Begriff ist, hat Sony jetzt eine eigene State of Play-Ausgabe veröffentlicht, die einzig und allein Destruction AllStars gewidmet ist. In den acht Minuten des Videos werden das Gameplay-Konzept, die Spezialfähigkeiten der spielbaren Fahrer, das Fortschrittssystem sowie die Customizing-Möglichkeiten vorgestellt.

Destruction AllStars erscheint am 2. Februar 2021 exklusiv für PS5.