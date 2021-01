PS Plus Februar 2021-Spiele offiziell: 2 PS4-Hits & ein brandneues PS5-Game

Die PlayStation Plus-Spiele des Monats Februar 2021 sind offiziell bekannt. Diesmal können sich alle Abonnent*innen des kostenpflichtigen Sony-Service erneut über drei Gratis-Spiele für PS4/PS5 freuen:

Ab wann sind die Februar 2021-Spiele im PS Store erhältlich? Ab Dienstag, den 2. Februar 2021 um die Mittagszeit herum. GamePro.de wird diesen Artikel aktualisieren, sobald ihr die Spiele herunterladen könnt.

Welche Spiele aus dem Februar-Lineup lohnen sich? Wie immer stellt euch GamePro.de nachfolgend die neuen PS Plus-Titel mit Pro und Contra vor, sodass ihr entscheiden könnt, ob sich der Download für euch lohnt oder nicht.

Control: Ultimate Edition

Genre: Third-Person-Shooter

Third-Person-Shooter Plattform: PS4 + PS5-Upgrade inklusive)

PS4 + PS5-Upgrade inklusive) GamePro-Wertung: 79

Darum geht's: Mit Control melden sich die Macher*innen von Max Payne, Alan Wake und Quantum Break zurück: Im Third-Person-Shooter kämpfen wir uns als Jesse Faden mit Waffengewalt und telekinetischen Kräften durch ein mysteriöses Haus in New York. Das "Oldest House" genannte Gebäude ist allerdings alles andere als gewöhnlich, denn es hat die Macht, sich zu verändern und erlaubt uns, durch die Dimensionen zu springen.

Das steckt in der PS5-Version: Die mit PS Plus erhältliche Ultimate Edition beinhaltet nicht nur das Spiel für PS4, sondern auch das PS5-Upgrade. Die verbesserte Version bringt einen Performance-Modus, der 60fps erlaubt, sowie einen Grafik-Modus: Bei letzterem läuft das Spiel in 30fps, unterstützt aber Ray-Tracing.

Für wen es sich lohnt & für wen nicht: Control überzeugt insbesondere mit seinem motivierenden Kampfsystem, das Stück für Stück mit neuen Waffen-Optionen und telekinetischen Fähigkeiten erweitert wird. Und das spielt sich nicht nur erstklassig, sondern sieht dank Effekt-Gewitter im Kampf auch fantastisch aus. In Sachen Storytelling bleibt Control allerdings hinter anderen Remedy-Spielen zurück, was vor allem daran liegt, dass ihr euch hier mithilfe von Akten und Tonbändern einen Großteil selbst zusammenreimen müsst.

Mehr zu Controls Stärken und Schwächen lest ihr in unserem GamePro-Test:

78 5 Mehr zum Thema Control im Test - Remedys Kontrollverlust

Concrete Genie

Genre: Action-Adventure, Puzzle

Action-Adventure, Puzzle Plattform: PS4, dank Abwärtskompatibilität auch auf PS5 spielbar

PS4, dank Abwärtskompatibilität auch auf PS5 spielbar GamePro-Wertung: 77

Darum geht's: Das PlayStation-exklusive Action-Adventure Concrete Genie lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Mit einem magischen Pinsel und imaginären Freunden retten wir eine verwahrloste Stadt, indem wir im wahrsten Sinne des Wortes die Farbe zurück in den grauen Alltag und an die Wände des Hafenbezirks Denska bringen und sie wieder zum Leben erwecken.

So machen wir uns auf und verschönern die Fassaden der Stadt mit leuchtenden und sogar beweglichen Zeichnungen, die wir mithilfe der intuitiven Bewegungsteuerung unseres Controllers erschaffen. Künstlerisches Talent ist dabei nicht zwingend gefragt, denn Größe und Anzahl der Motive werden halbautomatisch geregelt: Drücken wir beispielsweise kurz die X-Taste, erscheint ein Baum oder ein kleiner Pilz. Ziehen wir den Pinselstrich in die Länge, erscheint ein ganzer Wald oder ein Pilz so hoch wie ein Haus.

Für wen es sich lohnt & für wen nicht: Concrete Genie ist ein entschleunigtes Abenteuer, das mit seinen vielen bunten und leuchtenden Zeichnungen insbesondere auf visueller Ebene heraussticht und überzeugt. Die Malerei spielt sich auf Dauer zwar repetitiv, eignet sich aber dennoch für all diejenigen, die sich zwischen großen Action-Blockbustern nach einer kleinen Oase der Entspannung sehnen.

Mehr zu Concrete Genie lest ihr im GamePro-Test:

19 1 Mehr zum Thema Concrete Genie - Dieses PS4-Exclusive pinselt sich mitten ins Herz

Destruction AllStars

Genre: Action, Multiplayer

Action, Multiplayer Plattform: nur auf PS5 spielbar

nur auf PS5 spielbar GamePro-Wertung: -

Darum geht's: Nach Fall Guys und Bugsnax steht euch im Februar der nächste Sofort-Release via PS Plus ins Haus: Mit Destruction AllStars erwartet euch ein brandneues Multiplayer-Spiel, das Auto-Zerstörung und Nahkampf-Elemente miteinander vermischt.

Klemmt euch mit einem von 16 wählbaren Charakteren hinters Lenkrad und versucht, anderen Fahrer*innen in der Arena den Garaus zu machen, indem ihr sie rammt oder mithilfe spezieller Items aus dem Verkehr zieht.

GamePro-Einschätzung: Destruction AllStars klingt nach Chaos pur und verspricht einerseits kurzweilige Multiplayer-Action, läuft aber andererseits in Gefahr, auf Dauer eintönig zu werden. Wie gut das simple Spielprinzip letztendlich funktioniert, muss sich natürlich noch zeigen. Das Spiel erscheint ja erst am 2. Februar mit der Liveschaltung der PS Plus-Spiele.

Sony hat zu Destruction AllStars ein State of Play-Video veröffentlicht, das euch die Einzelheiten zum Action-Rennspiel verrät:

Holt euch noch schnell die PlayStation Plus-Spiele des Monats Januar 2021

Die neu angekündigten PlayStation Plus-Games sind erst ab dem 2. Februar 2021 im PS Store erhältlich. Bis dahin könnt ihr euch noch die drei PS Plus-Spiele des Januar 2021-Aufgebots schnappen, alle Infos dazu findet ihr hier:

150 10 Mehr zum Thema PS Plus Januar 2021: Spiele für PS4/PS5 jetzt verfügbar

Schnappt euch außerdem die PS Plus Collection für PS5

Falls ihr noch nicht zugeschlagen habt: Wer über ein kostenpflichtiges PS Plus-Abo verfügt und eine PS5 gekauft habt, bekommt im Rahmen der "PS Plus Collection" außerdem ganze 20 PS4-Titel zusätzlich und kann sie auf der Next Gen-Konsole spielen.

Alle 20 Spiele im Video: Der untere Trailer zeigt euch, welche 20 Spiele ihr dank PS Plus für PS5 bekommt:

PS Plus für PS4 und PS5 - Lohnt sich das Abo?

Die PS Plus-Spiele könnt ihr nur mit einem aktiven PlayStation Plus-Abo ohne Zusatzkosten herunterladen. Falls ihr kein PS Plus-Mitglied seid und euch nun fragt, ob sich ein Abo überhaupt lohnt, dann findet ihr alle wichtigen Fragen und Antworten dazu in unserem großen PS Plus-FAQ: Hier stellen wir euch die Vorteile, Preise und alle weiteren PS Plus-Infos genauer vor.

Was ist eure Meinung zum PS Plus-Lineup im Februar 2021? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!