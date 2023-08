Detektiv Conan: Das schwarze U-Boot - 26. Film zum beliebten Anime kommt diesen Herbst ins Kino

Der 26. Film aus dem Detektiv Conan-Universum heißt Das schwarze U-Boot. Im Herbst erscheint das Werk auch in Deutschland im Kino. In Japan werden neue Conan-Filme traditionell im April veröffentlicht, Das schwarze U-Boot (im Original: Kurogane no Sabumarin) erschien daher schon am 14. April.

Der deutsche Kinostart soll am 31. Oktober erfolgen. Die Kinos können dabei wohl selbst entscheiden, ob sie den Film in der japanischen oder der deutschen Sprachfassung zeigen.

Darum geht's: Vor der Küste Tokyos soll das Pacific Buoy, ein neues, weltweites Überwachungssystem, in Betrieb genommen werden. Conan und seine Freund*innen sind zufällig dort, weil sie Wale beobachten möchten. Dem Detektiv fallen natürlich ein paar merkwürdige Ereignisse auf und so schleicht er sich an Bord des Polizeischiffs.