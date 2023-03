Diablo 4 - Beta-Fazit zum ersten Open-World-Spiel der Serie

Zu Diablo 4 habt ihr bei uns ja jetzt schon jede Menge gehört. Über die Open World, die Klassen und das Gameplay. Aber eine für das Spiel wirklich wichtige Sache blieb offen: Die Shared World. Bis jetzt hatten einfach nie genug Leute gleichzeitig gespielt, um zu erahnen wie es sich anfühlt die neue, offene World von Diablo 4 mit anderen zu teilen. Am Wochenende haben wir unsere Antwort endlich bekommen: In einer geschlossenen Beta zwei Monate vor Release hat uns Blizzard nach Sanktuario eingeladen um zu testen, wie Ghule, Spinnenwirte und die Tochter des Hasses mit einem ganzen Haufen Reisender gleichzeitig klarkommen.

Außerdem konnten wir endlich in Ruhe die Jägerin, die Zauberin und den Barbaren austesten, sowie die ersten Weltenstufen. Falls ihr am Wochenende keine Zeit hattet zu spielen, ihr wissen wollt was euch bei der offenen Beta nächstes Wochenende erwartet oder ihr einfach neugierig seid, was der Community und unserem Redaktionsteam so aufgefallen ist, haben wir in diesem Video alles für euch zusammengefasst.