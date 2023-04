Diablo 4: Diese 7 Änderungen braucht die Vollversion

Wir hatten mit der Open-Beta von Diablo 4 jede Menge Spaß. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten, denn es gab dann doch so ein paar Sachen in dieser Vorabversion, die Blizzard bis zum richtigen Start im Juni noch dringend verbessern sollte. In diesem Video wollen wir euch die Sachen zeigen, die uns im Team noch genervt haben.

