Diablo 4 sieht sogar als Live-Action-Trailer richtig gut aus

Blizzard fährt vor dem Launch von Diablo 4 am 6. Juni die großen Marketing-Geschütze auf und präsentiert einen neuen Live-Action-Trailer, in dem euch die Bewohner*innen Sanktuarios um Hilfe vor den Armeen der Hölle anflehen. Das kurze Video ist hochwertig produziert und zeigt so, wie ein möglicher Film zum Spiel aussehen könnte.

Gerade die Effekte sind richtig beeindruckend, etwa wenn der Druide sich in einen riesigen Bären verwandelt oder die Totenbeschwörerin - na ja - Tote beschwört. Die Vorfreude auf den Release steigt also weiter. Mittlerweile sind auch die Preload-Zeiten bekannt, sodass ihr direkt zum Start auf Dämonenjagd gehen könnt.

Diablo 4 ist knapp 50 Jahre nach den Ereignissen des DIablo 3-DLCs Reaper of Souls angesiedelt und insgesamt wieder etwas düsterer als der Vorgänger. Nach der großen Enttäuschung durch Diablo Immortal hoffen viele Fans natürlich, dass der neue Hauptteil an alte Erfolge anknüpfen kann. Manche Spieler*innen gehen bei der Vorbereitung auf den Launch sogar so weit, dass sie fast einen eigenen Supermarkt eröffnen könnten.