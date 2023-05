So in etwa dürfte sich diese Gamerin auch fühlen, wenn sie sich durch ihre Energy-Drinks beim Diablo 4-Marathon gearbeitet hat.

Lange dauert es nicht mehr bis zum Launch von Diablo 4. Entsprechend treffen manche Fans auch schon erste Vorbereitungen, um auf den Release bestmöglich vorbereitet zu sein. So auch dieses Gamer-Pärchen, die sich vorsorglich eine Woche Urlaub für den Spiele-Marathon genommen haben.

Soweit so gewöhnlich – allerdings geht eine der beiden wohl noch einen Schritt weiter und gibt eine fast schon aberwitzige Bestellung bei Amazon auf, die neben 120 Energy-Drinks unter anderem auch eine ganze Mikrowelle beinhaltet.

'Ich glaub, meine Freundin nimmt den Launch zu ernst...'

Im Diablo 4-Reddit hat einer der beiden Gamer nun nämlich die komplette Einkaufsliste seiner Freundin geteilt und fragt direkt hinterher "Sollte ich mir Sorgen machen, oder einfach einen Ring kaufen und sie heiraten? Bin nicht sicher..."

Die Frage ist nicht ganz verwunderlich, immerhin umfasst die Bestellung der Freundin einiges, was vielleicht über das Notwendige ganz leicht hinausgeht. Dazu gehören:

120 zuckerfreie Monster Energy

ein Haufen Snacks

Essen für die Mikrowelle

eine kleine Mikrowelle für den Tisch

Wegwerfbesteck, -teller und -becher

ein Wasserkocher

50 Packungen Instant-Nudelsuppe

Das Ganze ist eine ziemlich beeindruckende Liste, allein durch die reine Anzahl an Energy-Drinks aber vielleicht auch ein wenig besorgniserregend – zumindest wenn wir an den Puls der Spielerin denken.

Wie der Beitragsersteller in den Kommentaren aber auch erklärt, planen die beiden natürlich nicht, all diese Snacks innerhalb der Woche zu vernichten. Vielmehr will die Freundin wohl einfach beide für eine coole Gaming-Woche gut vorbereiten.

Über die teils hämischen Kommentare, die sich unter dem Thread sammeln und die Liste eklig finden oder als nächste Bestellung etwa Erwachsenen-Windeln vorschlagen, können die beiden dagegen wohl nur lachen.

Fehlt da nicht noch was?

Zwar ist das schon eine ziemlich beeindruckende Einkaufsliste für den Spiele-Marathon, aber irgendwie wurden wir das Gefühl nicht los, das da noch ein bisschen was fehlt. Also haben wir einfach kurzerhand ChatGPT gefragt, was wir denn für unseren Marathon brauchen würden.

Neben den erwartbaren Antworten wie Snacks, Proteinriegel und Energy-Drinks hat uns der Bot auch liebevoll daran erinnert, an Obst, Wasser, eine Kühlbox, Feuchttücher zum Reinigen der Hände, eine bequeme Sitzgelegenheit und ein Headset zu denken.

Und natürlich wollen wir euch auch diesen abschließenden Tipp nicht vorenthalten, den jeder Gamer spätestens nach der ersten Stunde ohnehin vergessen hat: "Denke daran, auch Pausen einzulegen, um dich zu strecken, die Augen zu entspannen und etwas Bewegung zu bekommen. Viel Spaß bei deinem Diablo 4-Marathon!"

Was gehört für euch unbedingt zum einem Zock-Marathon?