Diablo 4-Talk: Ist die Kritik am Endgame berechtigt?

Diablo 4 muss schon vor Release Kritik einstecken - vor allem für Blizzards Endgame-Pläne. Die GameStar-Kollegen Maurice, Micha und Benedict diskutieren, was da dran ist.

Auf der CAGGTUS in Leipzig (zum restlichen Livestream-Programm) sprechen sie im Rahmen von Find Your Next Game (FYNG) über ihr Fazit, ihre Hoffnungen für die Release-Version und die bisherigen Details zum Endgame von Diablo 4.