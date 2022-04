Diablo Immortal - Hier könnt ihr den Livestream samt PC-Reveal nachholen

25.04.2022 14:06 Uhr

Info: Ab Minute 14:00 startet der Livestream



Blizzard haben in gut acht Minuten neue Infos zu Diablo Immortal enthüllt, neben dem Release am 02. Juni auch eine große Überraschung in petto gehabt: Das Hack&Slay erscheint nicht nur für iOS und Android, sondern auch für PC!



Crossplay und Cross-Progression zwischen den Plattformen wurden ebenfalls bestätigt. Ihr könnt das Hack&Slay also gemütlich morgens im Bett auf dem Smartphone spielen, dann nach dem ersten Kaffee an den Rechner wechseln.

Weitere Infos zur Ankündigung findet ihr auf GamePro.