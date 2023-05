Die besten aktuellen Fun-Racer (neben Mario Kart 8)

Mario Kart ist nicht nur eines der bekanntesten Rennspiele aller Zeiten, sondern legte Anfang der 90er auf dem Super Nintendo auch mal eben den Grundstein für ein ganzes Untergenre, nämlich die Fun-Racer. Die Spiele mit dem Kult-Klempner machten das stets mit am besten, weswegen sich insbesondere Mario Kart 8 Deluxe auf der Nintendo Switch zum absoluten Platzhirschen und zigmillionenfach verkauften Superhit entwickelt hat.

Die komplette Liste der aktuellen Fun-Racer-Alternativen

Wer auf Fun-Racer steht, kommt an Mario Kart im Grunde nicht vorbei. Aber was ist eigentlich, wenn man mal was anderes in diesem Bereich ausprobieren will oder schlicht keine Switch hat? Genau für diese Leute gibt es dieses Video hier, in dem Tobi euch 7 interessante Mario Kart-Alternativen für PlayStation, Xbox, Switch und PC vorstellt.