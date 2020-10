5 Mario Kart-Alternativen für PS4 und Xbox One

Nintendos Kult-Klempner Mario legte mit Mario Kart auf dem SNES den Grundstein für ein ganzes Rennspiel-Untergenre, die Fun-Racer. Allein oder mit Freunden gegeneinander über Strecken zu flitzen und sich mit aufsammelbaren Items zu ärgern, ist seitdem fester Bestandteil eines jeden Serienteils. Mario Kart macht in diesem Bereich niemand etwas vor, wie unter anderem Mario Kart 8 Deluxe für die Switch beweist.

Aber: Mario Kart gibt es eben nur für Nintendo-Konsolen. Was machen aber all diejenigen, die einen ordentlichen Fun-Racer für die PS4 oder die Xbox One suchen? Wir hätten da einen Vorschlag: Unsere Liste konsultieren! Denn wir haben nachfolgend fünf Mario Kart-Alternativen zusammengetragen, die zwar nicht an die Klasse des Originals heranreichen, aber trotzdem ordentlich Mario Kart-Feeling vermitteln- unter anderem durch einen Splitscreen-Modus. Für die Switch ist der Großteil der erwähnten Titel ebenfalls erhältlich.

Team Sonic Racing

Syteme: PS4, Xbox One, Switch

Lokaler Multiplayer: bis zu 4 Spieler

Online: 12 Spieler

Es gibt bereits mehrere Fun-Racer mit dem Sega-Maskottchen und seinen Freunden, der aktuellste hört auf den Namen Team Sonic Racing und liefert alle Zutaten (kunterbunten Strecken, Extrawaffen etc.), die man von einem ordentlichen Fun-Racer erwartet. Die Besonderheit ist hier der namensgebende Team-Fokus.

Denn jeder Charakter ist Teil eines festen Dreier-Teams, durch das geschickte nutzen von Windschatten oder Streifboosts können wir unseren Teammitgliedern beim Kampf um die vorderen Plätze helfen. Denn am Ende gewinnt das Team mit der größten Gesamtpunktezahl. Darüber hinaus gibt es auch einen hervorragenden Solo-Modus für Einzelspieler.

5 1 Mehr zum Thema Team Sonic Racing - Zu dritt auf Platz 1

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Systeme: PS4, Xbox One, Switch

Lokaler Multiplayer: bis zu 4 Spieler

Online: 8 Spieler

Im Zuge der großen Remake-Welle rund um Crash Bandicoot und Spyro the Dragon gab es auch ein Comeback von Crash Team Racing zu feiern. Der PS1-Klassiker wurde für PS4, Xbox One und Nintendo Switch mit einer komplett überarbeiteten Optik neu aufgelegt - gleichzeitig gab es noch alle Inhalte aus dem PS1-Ableger Crash Nitro Kart obendrauf.

Ähnlich wie in Mario Kart haben wir eine große Auswahl an Fahrern, die im erweiterten Crash Bandicoot-Universum beheimatet sind. Power-Ups wie Raketen und TNT-Kisten gibt es ebenso wie einen umfangreichen Battle-Modus, in dem bis zu vier Spieler gegeneinander antreten. Was Mario Kart allerdings nicht hat, ist eine Singleplayer-Kampagne - und die kann Crash Team Racing Nitro-Fueled bieten.

56 1 Mehr zum Thema Crash Team Racing Nitro-Fueled im Test - Letzter Platz auf dem Siegertreppchen

Obliteracers

Systeme: PS4, Xbox One

Lokaler Multiplayer: bis zu 4 Spieler

Online: 16 Spieler

Einer der wohl verrücktesten Fun-Racer-Vertreter für PS4 und Xbox One ist Obliteracers. Habt ihr also keine Lust auf Crash, Sonic und Co., düst ihr hier mit wilden Aliens über exotische Planeten. Dabei geht es im direkten Vergleich zu Mario Kart weit weniger zimperlich zur Sache. Dank der Waffen eurer "Karts" und dem Einsatz verschiedener Power-Ups steht die Action im Fokus.

Spielen könnt ihr Obliteracers übrigens dank einer Kampagne im Singleplayer oder im Multiplayer mit Freunden. Lokal können so vier Spieler gleichzeitig im Splitscreen-Modus antreten, online wird das Fahrerfeld auf 16 erweitert. Neben den normalen Rennen gibt es auch noch weitere Fun-Modi.

Link zum YouTube-Inhalt

Garfield Kart Furious Racing

Systeme: PS4, Xbox One, Switch

Lokaler Multiplayer: bis zu 4 Spieler

Online: 8 Spieler

Hat da etwa jemand Lasagne gesagt!? Mit dem gefräßigen Kult-Kater samt seinen Freunden könnt ihr ebenfalls in Fun-Racer-Manier über insgesamt 16 kunterbunte Strecken düsen. Dabei beharken sich Garfield, Jon, Odie und Co. mit verrückten Gadgets wie beispielsweise kleinen Ufos, mit denen ihr eure Gegner in die Luft hebt.

Wollt ihr nicht alleine gegen die KI fahren, gibt es einen lokalen Splitscreen-Modus für bis zu vier Spieler*innen und einen Online-Multiplayer. Hier tretet ihr zu acht gegeneinander an. Neben der normalen Meisterschaft könnt ihr euch auch im Zeitrennen beweisen.

Link zum YouTube-Inhalt

Meow Motors

Systeme: PS4, Xbox One

Lokaler Multiplayer: bis zu 4 Spieler

Online: nicht unterstützt

Wenn ihr lieber mit mehr Katzen als nur Garfield um die Wette fahren wollt, könnte Meow Motors das Richtige für euch sein. Ihr spielt in der Story die Katze Rocky, die von Master Duke, dem gefürchteten Rennfahrer, gedemütigt wird und jetzt die beste Rennkatze aller Zeiten werden möchte. Im Karriere-Modus bestreitet ihr neben normalen Rennen auch Drift-Herausforderungen und sogenannte Strikes. Dort werden nicht die Runden, sondern die Abschüsse gezählt, die ihr in einem Zeitlimit mit den unterschiedlichen Items erzielt.

Natürlich gibt es natürlich auch einen Multiplayer-Modus. Dafür könnt ihr euch ausschließlich lokal mit bis zu vier Mitstreitern treffen und auf den 20 Strecken mit zehn Katzen um die Wette fahren. Einen Online-Multiplayer hat Meow Motors nicht.

Link zum YouTube-Inhalt

Habt ihr noch Fun-Racer-Empfehlungen? Welches sind eure Favoriten?