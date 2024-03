Die Fallout-Serie erscheint früher als angekündigt und bricht mit einer anderen Amazon Prime-Regel

2024 bekommt die nächste große Spieleserie eine Realfilm-Serie spendiert. Fallout basiert auf den gleichnamigen Bethesda-Spielen und wird auf Amazon Prime Video laufen. Und es gibt gleich zwei Besonderheiten, die so vorher nicht angekündigt wurden.

Neues Datum und alles auf einmal: Mit dem neuesten Trailer bestätigt Prime nämlich, dass die Serie statt am 12. schon am 11. April an den Start geht. Und noch viel überraschender ist, dass alle acht Folgen direkt auf einmal veröffentlicht werden. Alle größeren Serien bei Prime werden normalerweise in einem wöchtenlichen Rhythmus veröffentlicht. Fallout ist damit einige der wenigen Ausnahmen, die ihr direkt am Stück schauen könnt.

Worum geht's: Jetzt wurde der zweite Trailer zur Serie veröffentlicht, in der Ella Purnell die Hauptrolle spielt. Lucy verlässt 200 Jahre nach dem nuklearen Fallout ihren Vault und stolpert direkt in ein abgedrehtes Abenteuer - Anders als beispielsweise die The Last of Us-Serie, erzählt Fallout eine eigene und neue Geschichte.