Fallout auf Amazon Prime: Release, Cast, Story und weitere Infos zu Staffel 1 der Endzeit-Serie

Fallout ist nicht länger nur ein Videospiel. Amazon hat daraus eine Serie gemacht. (Bildquelle: Amazon / Bethesda)

Fallout zieht uns als Rollenspiel seit Jahren mit seiner postapokalyptischen Welt und spannenden Geschichten darin in seinen Bann. 2024 schafft die Reihe nun auch den Sprung in die TV-Landschaft. Um was sich die erste Staffel dreht, wann wir sie wo schauen können und welche Schauspieler*innen dabei sind, erfahrt ihr hier.

Über unser Inhaltsverzeichnis könnt ihr sofort zum gewünschten Abschnitt springen:

Release – Wann startet die Fallout-Serie?

Die TV-Serie feiert 2024 ihre Premiere auf einem einzigen Streaming-Dienst:

Startdatum: 12. April 2024

12. April 2024 Folgen: Staffel 1 umfasst 8 Folgen

Staffel 1 umfasst 8 Folgen Streaming-Dienst: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video ist das Streaming-Angebot des Online-Shops Amazon, das in der kostenpflichtigen Prime-Mitgliedschaft inbegriffen ist. Es kann aber auch davon unabhängig davon abonniert werden. Welche neuen Optionen und Preise ab 2024 gelten, lest ihr bei unseren Kolleg*innen von GameStar Tech:

Mehr zum Thema Prime Video stellt euch bald vor die Wahl: Mehr Werbung oder höhere Kosten? von Jusuf Hatic

Das ist der erste Trailer zur Serie:

2:33 Erster Trailer zur Fallout-Serie verrät den Starttermin bei Amazon und kommt ziemlich blutig daher

Besetzung – Wer spielt wen?

Die wichtigsten Charaktere:

Lucy (Ella Purnell): optimistische und idealistische Bewohnerin von Vault 33

optimistische und idealistische Bewohnerin von Vault 33 Der Gul (Walton Goggins): ein rücksichtsloser Kopfgeldjäger mit einer geheimnisvollen Vergangenheit

ein rücksichtsloser Kopfgeldjäger mit einer geheimnisvollen Vergangenheit Maximus (Aaron Moten): Mitglied der Brotherhood of Steel, der an die Werte der Bruderschaft glaubt und Recht und Ordnung ins Ödland bringen will

Mitglied der Brotherhood of Steel, der an die Werte der Bruderschaft glaubt und Recht und Ordnung ins Ödland bringen will Overseer Hank (Kyle MacLachlan): Lucys Vater und Aufseher von Vault 33, der die Welt verbessern will

Weitere Besetzungen (via IMDB):

Moises Aria - Norm

Johnny Pemberton - Thaddeus

Xelia Mendes-Jones - noch unbekannt

Leer Leary - Davey

Dave Register - Chet

Rodrigo Luzzi - Reg

Annabel O'Hagan - Steph

Aixa Kendrick - Moldavers Elite-Gardist

Michael Esper - Bud Askins

Cherien Dabis - Birdie

Christopher Parker - Sheriff Rex

Harry Sutton Jr. - Dr. Edmunson

Michele Danna - Trader

Daniel J. Martin - Dervin

Sheila Head - Marianne

Story – Worum geht es in Fallout?

Darum geht's in Staffel 1: Vor gut 200 Jahren legte ein atomarer Krieg die Welt in Schutt und Asche. Die wenigen Überlebenden haben sich in Atomschutzbunkern, den sogenannten Vaults, zurückgezogen und fristen dort ihr Dasein. Lucy bleibt eines Tages jedoch nichts anderes übrig, als Vault 33 zu verlassen und sich durch das raue Ödland von Los Angeles zu schlagen. Dabei trifft sie unter anderem auf den Kopfgeldjäger "Der Gul" und Maximus, einen jungen Soldaten der stählerne Bruderschaft.

Die erste Staffel spielt in Los Angeles.

Nach anfänglicher Skepsis hat sich die Meinung der Fallout-Fans gewandelt. Mittlerweile verspricht die Serie eine unterhaltsame TV-Adaption zu werden:

Mehr zum Thema Fallout-Serie zeigt erste offizielle Bilder und selbst skeptische Fans feiern es von Annika Bavendiek

Produktion

Fallout ist eine TV-Produktion von Amazon Studios in Zusammenarbeit mit Kilter Films und den Bethesda Game Studios. Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner sind die Showrunner der Fallout-Serie. Jonathan Nolan und Lisa Joy von Kilter Film, die bereits bei der HBO-Serie Westworld mitgewirkt haben, sind ausführende Produzent*innen.

Was sagt ihr zur Fallout-Serie? Freut ihr euch darauf, oder bleibt ihr lieber bei den Videospielen?