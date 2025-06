Die große Exklusiv-Doku: Hinter den Kulissen von Kingdom Come: Deliverance 2

In unserem neuen Format Platinum begleiten wir Entwickler Warhorse in den letzten 24 Stunden vor der Veröffentlichung von Kingdom Come: Deliverance 2 und geben euch einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen des Mittelalter-RPGs.

Die komplette Dokumentation könnt ihr euch auf dem YouTube-Kanal von GameStar kostenlos anschauen.

Was ist Platinum? Mit unserem neuen Format wollen wir euch die Geschichten hinter den Spielen näherbringen und aufzeigen, wer die Menschen sind, deren Leidenschaft teils über Jahre in ein neues Videospiel geflossen ist. Die Reihe wird vollständig von Webedia finanziert und entsteht unter der Zusammenarbeit unserer Gaming-Marken wie GameStar, 3D Juegos (Spanien), Jeux Video (Frankreich) oder auch GRYOnline (Polen).